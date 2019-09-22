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РИА Новости

Трамп подтвердил, что не планирует встречаться с лидером Ирана в ООН

15:52 22.09.2019 (обновлено: 16:01 22.09.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, но и не исключает такой встречи.
"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - сказал Трамп журналистам.
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Дональд ТрампИранВ мире
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