Трамп подтвердил, что не планирует встречаться с лидером Ирана в ООН

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, но и не исключает такой встречи.

"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - сказал Трамп журналистам.