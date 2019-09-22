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РИА Новости

В МИД рассказали о состоянии освобожденных из плена в Камеруне россиян

15:52 22.09.2019 (обновлено: 19:40 22.09.2019)
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© AFP 2019 / Marco LongariСотрудники полиции в Камеруне
Сотрудники полиции в Камеруне
© AFP 2019 / Marco Longari
Сотрудники полиции в Камеруне. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Здоровью российских моряков, освобожденных из пиратского плена в Камеруне, ничего не угрожает, их отправят на родину 23 сентября, сообщили в МИД.
Ранее они прибыли в Германию. Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства в Германии Олег Ксенофонтов, российские моряки находятся в гостинице Франкфурта-на-Майне.
"Два моряка летят завтра около 14:00 рейсом из Франкфурта на Москву, один моряк летит тоже завтра рейсом на Санкт-Петербург", - сказал дипломат.
Двое россиян продолжат путь с пересадкой – один полетит в Мурманск, другой - во Владивосток.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Источник ранее уточнял РИА Новости, что похищены также четыре филиппинца и украинец, все похищенные содержались в относительно нормальных условиях в Нигерии.
Сомалийский пират
16 августа, 19:20РИА Новости
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МИД РФГерманияКамерунРоссияВ мире
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