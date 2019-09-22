В МИД рассказали о состоянии освобожденных из плена в Камеруне россиян

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Здоровью российских моряков, освобожденных из пиратского плена в Камеруне, ничего не угрожает, их отправят на родину 23 сентября, сообщили в МИД.

Ранее они прибыли в Германию. Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства в Германии Олег Ксенофонтов, российские моряки находятся в гостинице Франкфурта-на-Майне.

"Два моряка летят завтра около 14:00 рейсом из Франкфурта на Москву, один моряк летит тоже завтра рейсом на Санкт-Петербург", - сказал дипломат.

Двое россиян продолжат путь с пересадкой – один полетит в Мурманск, другой - во Владивосток.