СК проверит данные об избиении школьника сверстниками в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку по данным размещенного СМИ видеоролика об избиении школьника сверстниками в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, сообщает в воскресенье СУСК РФ по региону.
"По предварительной информации, описываемые (в видеоролике – ред.) события имели место 20 сентября… в городе Коммунар. Сначала один из подростков валит своего сверстника на землю, после чего другой подросток избивает мальчика, нанося ему удары ногами по голове и другим частям тела. В настоящее время следователи… проводят необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов происшествия", - говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи изучат жизненные условия участников конфликта, а также оценят эффективность работы органов профилактики и руководства школы, где учатся подростки, информирует СУСК по области.
Согласно данным местных СМИ, поводом для избиения якобы стало то, что мальчик негативно отозвался о матери одного из школьников.