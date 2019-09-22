СК проверит данные об избиении школьника сверстниками в Ленобласти

"По предварительной информации, описываемые (в видеоролике – ред.) события имели место 20 сентября… в городе Коммунар. Сначала один из подростков валит своего сверстника на землю, после чего другой подросток избивает мальчика, нанося ему удары ногами по голове и другим частям тела. В настоящее время следователи… проводят необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов происшествия", - говорится в сообщении.