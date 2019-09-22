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РИА Новости

СК проверит данные об избиении школьника сверстниками в Ленобласти

15:49 22.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку по данным размещенного СМИ видеоролика об избиении школьника сверстниками в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, сообщает в воскресенье СУСК РФ по региону.
"По предварительной информации, описываемые (в видеоролике – ред.) события имели место 20 сентября… в городе Коммунар. Сначала один из подростков валит своего сверстника на землю, после чего другой подросток избивает мальчика, нанося ему удары ногами по голове и другим частям тела. В настоящее время следователи… проводят необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов происшествия", - говорится в сообщении.
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В ходе проверки следователи изучат жизненные условия участников конфликта, а также оценят эффективность работы органов профилактики и руководства школы, где учатся подростки, информирует СУСК по области.
Согласно данным местных СМИ, поводом для избиения якобы стало то, что мальчик негативно отозвался о матери одного из школьников.
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