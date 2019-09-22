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РИА Новости

В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

15:47 22.09.2019 (обновлено: 17:38 22.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК.
Отмечается, что погибшую нашли в одном из зданий на Вишневой улице. По данным РЕН ТВ, на теле девушки насчитали 50 ножевых ранений.
Подозреваемый в убийстве уже задержан, заявили в СК. Им оказался 18-летний сосед убитой, который рассказал, что пошел на преступление из-за денег.
По версии следствия, в июле юноша одолжил 18-летней подруге денежные средства, а спустя время стал требовать вернуть долг, но та не возвращала.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемый является студентом Саратовской государственной юридической академии.
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СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Сколько же подобных отморозков вырастила Земля? Студент юридического, это возможно в будущем был бы адвокат, ужас просто. Нам говорят, что Россия возрождается, а по-моему ситуация республики ШКИД возрождается, а это значит, что состояние государства Российского находится на уровне 30-х годов прошлого века!
22 сентября, 16:43
VFVladislav First
3011508
Да...Долги надо возвращать...
22 сентября, 16:26
Максимус Трой
16521811
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