В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

Подозреваемый в убийстве уже задержан, заявили в СК. Им оказался 18-летний сосед убитой, который рассказал, что пошел на преступление из-за денег.

По версии следствия, в июле юноша одолжил 18-летней подруге денежные средства, а спустя время стал требовать вернуть долг, но та не возвращала.