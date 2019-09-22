В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК.
Отмечается, что погибшую нашли в одном из зданий на Вишневой улице. По данным РЕН ТВ, на теле девушки насчитали 50 ножевых ранений.
Подозреваемый в убийстве уже задержан, заявили в СК. Им оказался 18-летний сосед убитой, который рассказал, что пошел на преступление из-за денег.
По версии следствия, в июле юноша одолжил 18-летней подруге денежные средства, а спустя время стал требовать вернуть долг, но та не возвращала.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемый является студентом Саратовской государственной юридической академии.