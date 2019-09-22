Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T15:42Z
https://ria.ru/20190922/1558976148.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155673/51/1556735127_0:68:1079:675_1036x0_80_0_0_70781c674086f73c868e3e540dadb156.jpg
РИА Новости

Stena Impero отпустят в воскресенье, заявил глава компании-владельца судна

15:42 22.09.2019
401
© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
Танкер Stena Impero. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 22 сен - РИА Новости. Глава шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Stena Impero, Эрик Хонелл заявил, что задержанное ранее властями Ирана судно может быть отпущено в воскресенье, передает телеканал Svt Nyheter.
"Утром мы получили информацию, кажется, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов. Как мы поняли, есть политическое решение отпустить танкер. Мы надеемся, он сможет отправиться в путь в ближайшие несколько часов и покинуть территориальные воды Ирана", - заявил Хонелл.
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
5 сентября, 17:10РИА Новости
Семь моряков с британского танкера Stena Impero покинули Иран
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.
301000
Обсудить 0
ИранВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани на 72 Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017
Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива
РИА
Новости
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля встретился со спецпосланником президента США Гринблатом
Участница акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
После субботних шествий в Париже под стражей находятся более 100 человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке покушений
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе
Израильский парламент
Арабские партии порекомендовали на пост в премьера Израиля лидера оппозиции
Президент Дональд Трамп
Трамп подтвердил, что не планирует встречаться с лидером Ирана в ООН
Тунис
Британские туристы не могут покинуть отель в Тунисе из-за проблем с оплатой
Сотрудники полиции в Камеруне
В МИД рассказали о состоянии освобожденных из плена в Камеруне россиян
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
В Греции арестовали разыскиваемого за захват самолета в 1985 году
Полицейский у дома жертвы отравления в Эймсбери
Клинцевич предложил отравленному в Эймсбери британцу лечиться в России
Самогонный аппарат
Российские ученые ввели "индекс самогона"
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Греция усилит береговую охрану в связи с ростом потока мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Ликвидация британской Thomas Cook не затронет работу "Интуриста"
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
Лента новостейМолния