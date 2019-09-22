Stena Impero отпустят в воскресенье, заявил глава компании-владельца судна

СТОКГОЛЬМ, 22 сен - РИА Новости. Глава шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Stena Impero, Эрик Хонелл заявил, что задержанное ранее властями Ирана судно может быть отпущено в воскресенье, передает телеканал Глава шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Stena Impero, Эрик Хонелл заявил, что задержанное ранее властями Ирана судно может быть отпущено в воскресенье, передает телеканал Svt Nyheter

"Утром мы получили информацию, кажется, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов. Как мы поняли, есть политическое решение отпустить танкер. Мы надеемся, он сможет отправиться в путь в ближайшие несколько часов и покинуть территориальные воды Ирана", - заявил Хонелл.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.