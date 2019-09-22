Мадуро обвинил Колумбию в подготовке покушений

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о нескольких предотвращенных попытках покушения на него за последний год. По его словам, они были организованы в Колумбии с одобрения США.

"Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента", — сказал Мадуро в эфире " России 1 ".

При этом Мадуро подчеркнул, что "Венесуэла хочет жить в мире".

"Но стратеги, эти экстремисты и "ястребы" в Вашингтоне давно выбрали Колумбию как плацдарм для военного конфликта против Венесуэлы. Это мы им не позволим", — отметил президент.

Он добавил, что в Колумбии расположены семь американских военных баз, которые угрожают безопасности всей Латинской Америки, а больше всего Венесуэле.

Ранее он заявил, что экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на него с помощью наемников.