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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро обвинил Колумбию в подготовке покушений

15:38 22.09.2019 (обновлено: 16:17 22.09.2019)
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© AFP 2019 / Federico ParraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© AFP 2019 / Federico Parra
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о нескольких предотвращенных попытках покушения на него за последний год. По его словам, они были организованы в Колумбии с одобрения США.
"Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента", — сказал Мадуро в эфире "России 1".
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При этом Мадуро подчеркнул, что "Венесуэла хочет жить в мире".
"Но стратеги, эти экстремисты и "ястребы" в Вашингтоне давно выбрали Колумбию как плацдарм для военного конфликта против Венесуэлы. Это мы им не позволим", — отметил президент.
Он добавил, что в Колумбии расположены семь американских военных баз, которые угрожают безопасности всей Латинской Америки, а больше всего Венесуэле.
Ранее он заявил, что экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на него с помощью наемников.
На Мадуро покушались 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. По его словам, при покушении ранения получили семеро гвардейцев, президент тогда не пострадал.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаКолумбияВ мире
Популярные комментарии
Николас,у тебя друг Путин,тебе вообще некого боятся,а у него китаец,они двое сейчас на планете решают все проблемы, что к чему..
22 сентября, 16:04
Калибр Посейдоныч
1052003
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