Решать противоречия в ПАСЕ лучше с участием России, считает Медведчук

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что лучше дискутировать и решать противоречия в ПАСЕ с участием России.
С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге пройдет осенняя сессия ПАСЕ.
"Главную роль в возвращении российской делегации в ПАСЕ сыграла Франция, которая понимает: лучше дискутировать с участием России и решать противоречия, чем без нее", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.
Он считает, что это "законы международной дипломатии".
Главную роль в возвращении российской делегации в ПАСЕ сыграла Франция, которая понимает: лучше дискутировать с участием России и решать противоречия, чем без нее. Это законы международной дипломатии. И от них никуда не деться, в том числе и власти в Украине.#Украина #Россия pic.twitter.com/JoXMfdjFwh— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) September 22, 2019
"И от них никуда не деться, в том числе и власти на Украине", - добавил оппозиционный депутат.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи.
21 сентября, 12:04Радио SputnikУкраина отказалась принимать участие в осенней сессии ПАСЕ