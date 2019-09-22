Решать противоречия в ПАСЕ лучше с участием России, считает Медведчук

Главную роль в возвращении российской делегации в ПАСЕ сыграла Франция, которая понимает: лучше дискутировать с участием России и решать противоречия, чем без нее. Это законы международной дипломатии. И от них никуда не деться, в том числе и власти в Украине.#Украина #Россия pic.twitter.com/JoXMfdjFwh