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РИА Новости

Решать противоречия в ПАСЕ лучше с участием России, считает Медведчук

15:37 22.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что лучше дискутировать и решать противоречия в ПАСЕ с участием России.
С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге пройдет осенняя сессия ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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"Главную роль в возвращении российской делегации в ПАСЕ сыграла Франция, которая понимает: лучше дискутировать с участием России и решать противоречия, чем без нее", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.
Он считает, что это "законы международной дипломатии".
"И от них никуда не деться, в том числе и власти на Украине", - добавил оппозиционный депутат.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
21 сентября, 12:04Радио Sputnik
Украина отказалась принимать участие в осенней сессии ПАСЕ
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Виктор МедведчукПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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