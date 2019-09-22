Посмертный альбом Леонардо Коэна выйдет осенью

"При сочинении и аранжировке музыки на его слова мы выбрали наиболее характерные для него ходы, чтобы он был с нами, — отметил Адам. — Что больше всего изумляет меня в альбоме, так это реакция тех, кто его уже услышал. Они повторяют: "Леонард жив".