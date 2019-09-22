Посмертный альбом Леонардо Коэна выйдет осенью

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Посмертный альбом канадского музыканта Леонардо Коэна Thanks For the Dance выйдет 22 ноября, сообщает Variety. Один из девяти треков уже выложен на YouTube.
В основе пластинки, идейным вдохновителем которой стал сын певца — Адам Коэн — "музыкальные наброски", оставшиеся после их с отцом совместной работы над последним диском You Want It Darker.
"При сочинении и аранжировке музыки на его слова мы выбрали наиболее характерные для него ходы, чтобы он был с нами, — отметил Адам. — Что больше всего изумляет меня в альбоме, так это реакция тех, кто его уже услышал. Они повторяют: "Леонард жив".
Сын приступил к работе над пластинкой через семь месяцев после смерти отца. Для записи песен были приглашены испанский гитарист Хавьер Марс, который восемь лет работал в гастрольном коллективе Леонарда Коэна, вокалисты Дэмиен Райс и Лесли Файст, басист Ричард Перри из Arcade Fire, гитарист Брайс Десснер из National и другие музыканты.