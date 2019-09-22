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РИА Новости

Белгородское УМВД начало проверку по факту смерти полицейского

15:24 22.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЯНСК, 22 сен - РИА Новости. Тело сотрудника полиции обнаружено в воскресенье в городе Строитель Белгородской области, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону.
"В городе Строитель на территории частного домовладения было обнаружено тело сотрудника полиции. По данному факту руководством УМВД по Белгородской области назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего", - сообщил собеседник агентства.
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