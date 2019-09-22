Клинцевич предложил отравленному в Эймсбери британцу лечиться в России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич назвал иск британца Чарльза Роули, пострадавшего от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, подготовленным "мероприятием с продолжением русофобии".

Ранее Роули заявил, что намерен подать иск к России с требованием возместить ущерб в размере миллиона фунтов стерлингов (почти 80 миллионов рублей. — Прим. ред.).

"Что касается реабилитации, действительно, мы могли бы ему предложить, если английские спецслужбы за эту реабилитацию заплатят деньги. Мы окажем помощь", — цитирует Клинцевича "Говорит Москва"

При этом он подчеркнул, что Роули адресовал иск не тому государству и шансов на его удовлетворение нет.

"Россия здесь не при делах, а вот к своим спецслужбам он может обратиться, если действительно у него было отравление, а не постановка какая-то, как и весь этот процесс. Он может вполне законно по английскому суду получить какую-то компенсацию, но не у российских властей", — резюмировал Клинцевич.

В июле прошлого года британская полиция сообщила об инциденте в городе Эймсбери, в результате которого два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", после чего они были госпитализированы в критическом состоянии. В Скотленд-Ярде впоследствии заявили, что причиной отравления стало то же вещество, от которого пострадали работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшего от отравления Роули выписали из больницы через несколько недель. Другая потерпевшая, 44-летняя Дон Стерджес, спустя несколько дней скончалась в окружной больнице Солсбери.