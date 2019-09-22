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РИА Новости

Консул: данных о россиянах, пострадавших от землетрясения в Албании, нет

15:08 22.09.2019
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CC0 / USA-Reiseblogger / Саранда, Албания
Саранда, Албания
CC0 / USA-Reiseblogger /
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в Албании, нет, сообщил РИА Новости российский консул в Албании Борис Марков.
Сейсмограф. Архивное фото
19 августа, 03:24РИА Новости
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Первый подземный толчок зафиксирован в субботу в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на воскресение толчки меньшей силы продолжились. Издание Albanian Daily News со ссылкой на медиков сообщает о 105 пострадавших, большинство отпущены домой.
"Официальных данных о том, что российские граждане пострадали, у нас нет. Всего - около 100 пострадавших с незначительными травмами. Порядка 10 человек остаются в больницах, это албанцы. К счастью, никто не погиб, серьезных травм не получено, ушибы, стрессовые переживания", - сказал Марков.
"Возможно, кто-то где-то получил травмы, но в посольство официально никто не обращался. Мы связывались с несколькими операторами, владельцами отелей", - добавил он.
По словам дипломата, в российское посольство обращались граждане Белоруссии. "У Белоруссии нет посольства в Албании, с нами связывалось их посольство в Сербии. Двое женщин, гражданки Белоруссии (обращались) но они были просто напуганы тем, что происходит Мы их переселили из апартаментов, где были незначительные разрушения (трещины, плитка попадала), в отель, в более капитальное здание Люди были напуганы, паниковали", - рассказал консул.
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