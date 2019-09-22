Консул: данных о россиянах, пострадавших от землетрясения в Албании, нет

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в Албании, нет, сообщил РИА Новости российский консул в Албании Борис Марков.

Первый подземный толчок зафиксирован в субботу в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на воскресение толчки меньшей силы продолжились. Издание Albanian Daily News со ссылкой на медиков сообщает о 105 пострадавших, большинство отпущены домой.

"Официальных данных о том, что российские граждане пострадали, у нас нет. Всего - около 100 пострадавших с незначительными травмами. Порядка 10 человек остаются в больницах, это албанцы. К счастью, никто не погиб, серьезных травм не получено, ушибы, стрессовые переживания", - сказал Марков.

"Возможно, кто-то где-то получил травмы, но в посольство официально никто не обращался. Мы связывались с несколькими операторами, владельцами отелей", - добавил он.