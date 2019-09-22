Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии в 12 тысяч

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал сообщения о том, что он получает пенсию в 12 тысяч рублей.

Артист признался, что не знает точного размера пособия, потому что ни разу не приходил его получать.

"Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они (журналисты — Прим. ред.) знают, если я не знаю, сколько она", — рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Балетмейстер отметил, что при выходе на пенсию его выплаты были самыми высокими за историю Большого театра.

"У меня накопительный фонд был самый большой. Ни один мой коллега не получал такую пенсию", — вспомнил Цискаридзе.

У артиста есть звание "Ветеран труда", также ему начисляется доплата за выслугу лет.