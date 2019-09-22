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РИА Новости

Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии в 12 тысяч

14:55 22.09.2019 (обновлено: 15:05 22.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЦискаридзе – участникам форума "Таврида": Не бойтесь рисковать!
Цискаридзе – участникам форума Таврида: Не бойтесь рисковать!
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал сообщения о том, что он получает пенсию в 12 тысяч рублей.
Артист признался, что не знает точного размера пособия, потому что ни разу не приходил его получать.
"Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они (журналисты — Прим. ред.) знают, если я не знаю, сколько она", — рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Балетмейстер отметил, что при выходе на пенсию его выплаты были самыми высокими за историю Большого театра.
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"У меня накопительный фонд был самый большой. Ни один мой коллега не получал такую пенсию", — вспомнил Цискаридзе.
У артиста есть звание "Ветеран труда", также ему начисляется доплата за выслугу лет.
Ранее СМИ сообщили, какую пенсию получают российские артисты. Так, певица Лолита получает 21 тысячу рублей, а телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч. Пособие Аллы Пугачевой составляет 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР, а Алена Свиридова получает 41 тысячу рублей с учетом звания заслуженной артистки России.
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Шоу-бизнесБольшой театрНиколай ЦискаридзеМоскваРоссияОбщество
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Artur Tsarev
18301230
Ветеран труда🤦‍♂️
22 сентября, 15:41
Олег 84
32111211
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