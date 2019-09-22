У безработного москвича угнали BMW за 8,5 миллиона рублей

В полицию обратился мужчина 1986 года рождения с заявлением об угоне.

"Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6M с территории неохраняемой парковки по адресу: Щелковское шоссе, дом 68", — говорится в сообщении.