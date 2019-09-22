У безработного москвича угнали BMW за 8,5 миллиона рублей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У безработного москвича, проживающего на востоке столицы, угнали BMW стоимостью 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД.
В полицию обратился мужчина 1986 года рождения с заявлением об угоне.
"Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6M с территории неохраняемой парковки по адресу: Щелковское шоссе, дом 68", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.