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РИА Новости

У безработного москвича угнали BMW за 8,5 миллиона рублей

14:36 22.09.2019 (обновлено: 17:00 22.09.2019)
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© Pixabay / pedrohccАвтомобиль BMW X6M
Автомобиль BMW X6M
© Pixabay / pedrohcc
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У безработного москвича, проживающего на востоке столицы, угнали BMW стоимостью 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД.
В полицию обратился мужчина 1986 года рождения с заявлением об угоне.
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"Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6M с территории неохраняемой парковки по адресу: Щелковское шоссе, дом 68", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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BMW AGМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Уже не первый раз прошу сообщить мне где принимаю в безработные москвичи.
22 сентября, 15:01
Голохвастов Анатолий
13142000
Если человек имеет состояние, может себе позволить не оаботать -молодец!! На такую страну, которая не уважает свой народ, повышая им постоянно выход на пенсию и платя им копейки - какой смысл горбатится всю жизнь и платить налоги, чтобы прокормить безумную армию чиновников, с з\п 300 тыс!!!
22 сентября, 16:44
Robin Goodov
310117
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