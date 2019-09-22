Посольство России в Камеруне подтвердило освобождение российских моряков

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены, в настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину, сообщили в посольстве России в Камеруне.

На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Источник ранее уточнял РИА Новости, что похищены также четыре филиппинца и украинец, все похищенные содержались в относительно нормальных условиях в Нигерии.