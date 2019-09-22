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РИА Новости

Посольство России в Камеруне подтвердило освобождение российских моряков

14:31 22.09.2019 (обновлено: 14:55 22.09.2019)
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© Flickr / DVIDSHUBМорские пираты
Морские пираты
© Flickr / DVIDSHUB
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены, в настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину, сообщили в посольстве России в Камеруне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
22 августа, 14:00РИА Новости
В МИД прокомментировали похищение российских моряков в Африке
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Источник ранее уточнял РИА Новости, что похищены также четыре филиппинца и украинец, все похищенные содержались в относительно нормальных условиях в Нигерии.
"Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа с.г., освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель. Жизни и здоровью россиян ничего не угрожает. В настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину", - говорится в сообщении российской дипмиссии на странице Facebook.
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