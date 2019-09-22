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РИА Новости

В Подмосковье выпал снег с градом

14:29 22.09.2019 (обновлено: 17:48 22.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Так, град был замечен северо-западнее Москвы — в подмосковном Клину.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, солнечная погода в Подмосковье резко сменяется дождем со снегом, временами начинается град, который сразу же тает.
Как рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, снег идет не более 5 минут в Ступинском районе.
"Снег образуется, не успевает растаять, поэтому происходят такие заряды. Но снежного покрова не ожидается", - сказал синоптик.
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Как сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, снег выпадет в Москве в ночь на понедельник, ранним утром москвичи смогут увидеть небольшой снежный покров.
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