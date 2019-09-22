В Подмосковье выпал снег с градом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.

Так, град был замечен северо-западнее Москвы — в подмосковном Клину.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, солнечная погода в Подмосковье резко сменяется дождем со снегом, временами начинается град, который сразу же тает.

Как рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, снег идет не более 5 минут в Ступинском районе.

"Снег образуется, не успевает растаять, поэтому происходят такие заряды. Но снежного покрова не ожидается", - сказал синоптик.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на воскресенье из-за заморозков.