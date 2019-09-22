В Индианаполисе шесть человек пострадали в результате стрельбы

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре города Индианаполиса в американском штата Индиана, передает телеканал CBS4 WTTV со ссылкой на полицию.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу в районе заведения Steak N Shake.
По информации полиции, двое из получивших ранения находятся в критическом состоянии. При этом четверо были в сознании, их ранения не представляют опасность для жизни. Среди пострадавших — взрослые и несовершеннолетние. Медики доставили пострадавших в ближайшие больницы.
Как сообщает телеканал WISHTV, полиция не считает, что это была "ситуация массовой стрельбы". Правоохранители ищут одного стрелка, который скрылся с места происшествия.
"Это неприемлемо для центра города. Такое неприемлемо вообще нигде в Индианаполисе. Мы не знаем, почему этот человек начал стрелять", — заявил представитель местной полиции Дженае Кук (Genae Cook).
Правоохранители опрашивают очевидцев и пострадавших и изучают записи с камер видеонаблюдения.
21 сентября, 19:28Радио SputnikВ США в ночном клубе началась стрельба. Погибли двое