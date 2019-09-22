В Индианаполисе шесть человек пострадали в результате стрельбы

По информации полиции, двое из получивших ранения находятся в критическом состоянии. При этом четверо были в сознании, их ранения не представляют опасность для жизни. Среди пострадавших — взрослые и несовершеннолетние. Медики доставили пострадавших в ближайшие больницы.