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РИА Новости

В Индианаполисе шесть человек пострадали в результате стрельбы

14:12 22.09.2019 (обновлено: 14:46 22.09.2019)
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре города Индианаполиса в американском штата Индиана, передает телеканал CBS4 WTTV со ссылкой на полицию.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу в районе заведения Steak N Shake.
По информации полиции, двое из получивших ранения находятся в критическом состоянии. При этом четверо были в сознании, их ранения не представляют опасность для жизни. Среди пострадавших — взрослые и несовершеннолетние. Медики доставили пострадавших в ближайшие больницы.
Как сообщает телеканал WISHTV, полиция не считает, что это была "ситуация массовой стрельбы". Правоохранители ищут одного стрелка, который скрылся с места происшествия.

"Это неприемлемо для центра города. Такое неприемлемо вообще нигде в Индианаполисе. Мы не знаем, почему этот человек начал стрелять", — заявил представитель местной полиции Дженае Кук (Genae Cook).

Правоохранители опрашивают очевидцев и пострадавших и изучают записи с камер видеонаблюдения.
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