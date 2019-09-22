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РИА Новости

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

14:04 22.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных протестующих, сообщает издание RTHK.
В воскресенье антиправительственные протестующие атаковали магазины в торговом центре New Town Plaza в районе Шатинь (Сатхинь), которые, по их мнению, поддерживают позицию центральных властей Пекина. Во время демонстрации внутри торгового центра протестующие выстроили живую цепь и растоптали брошенный на пол государственный флаг Китая, после этого полотно положили в мусорное ведро и выбросили в реку.
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21 сентября, 17:30РИА Новости
Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
Демонстранты возвели и подожгли баррикады возле торгового центра. Полиция применила слезоточивый газ, в ответ на это протестующие начали забрасывать полицейских кирпичами и "коктейлями Молотова".
Станция метро "Шатинь" была закрыта после того, как протестующие начали портить валидаторы.
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