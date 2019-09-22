Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В воскресенье антиправительственные протестующие атаковали магазины в торговом центре New Town Plaza в районе Шатинь (Сатхинь), которые, по их мнению, поддерживают позицию центральных властей Пекина. Во время демонстрации внутри торгового центра протестующие выстроили живую цепь и растоптали брошенный на пол государственный флаг Китая, после этого полотно положили в мусорное ведро и выбросили в реку.