Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных протестующих, сообщает издание RTHK.
В воскресенье антиправительственные протестующие атаковали магазины в торговом центре New Town Plaza в районе Шатинь (Сатхинь), которые, по их мнению, поддерживают позицию центральных властей Пекина. Во время демонстрации внутри торгового центра протестующие выстроили живую цепь и растоптали брошенный на пол государственный флаг Китая, после этого полотно положили в мусорное ведро и выбросили в реку.
Демонстранты возвели и подожгли баррикады возле торгового центра. Полиция применила слезоточивый газ, в ответ на это протестующие начали забрасывать полицейских кирпичами и "коктейлями Молотова".
Станция метро "Шатинь" была закрыта после того, как протестующие начали портить валидаторы.