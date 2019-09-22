Президент Израиля встретился со спецпосланником президента США Гринблатом

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил о встрече со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом.

Ранее Гринблат встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также СМИ сообщали, что у Гринблата запланирована встреча с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Возглавляемый им блок по итогам парламентских выборов 17 сентября получает 33 из 120 мест в кнессете 22 созыва, обходя правящую партию "Ликуд" под руководством Нетаньяху на два мандата.

"Во время встречи с Джейсоном Гринблатом, спецпосланником президента США, обсудили вызовы эпохи и различные возможности", - написал Ривлин в Twitter

Президент также поблагодарил спецпосланника за его "усилия по продвижению понимания и доверия в регионе".

Встреча состоялась незадолго до публикации политической части "сделки века" - плана палестино-израильского урегулирования, разработанного нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.