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РИА Новости

Президент Израиля встретился со спецпосланником президента США Гринблатом

13:56 22.09.2019
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© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил о встрече со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом.
Ранее Гринблат встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также СМИ сообщали, что у Гринблата запланирована встреча с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Возглавляемый им блок по итогам парламентских выборов 17 сентября получает 33 из 120 мест в кнессете 22 созыва, обходя правящую партию "Ликуд" под руководством Нетаньяху на два мандата.
"Во время встречи с Джейсоном Гринблатом, спецпосланником президента США, обсудили вызовы эпохи и различные возможности", - написал Ривлин в Twitter.
Президент также поблагодарил спецпосланника за его "усилия по продвижению понимания и доверия в регионе".
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Встреча состоялась незадолго до публикации политической части "сделки века" - плана палестино-израильского урегулирования, разработанного нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.
Вашингтон начал разработку мирной инициативы более двух лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат . Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях. Ранее в сентябре было объявлено, что вскоре после анонсированной публикации Джейсон Гринблат уйдет в отставку.
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