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РИА Новости

В Таиланде двое израильтян заразились лихорадкой Зика

13:50 22.09.2019
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© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / vichie81
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен – РИА Новости. Двое израильтян заразились лихорадкой Зика в Таиланде, сообщил РИА Новости пресс-секретарь израильского министерства здравоохранения Эяль Басон.
"Двое граждан Израиля – жители Тель-Авива и округа Шарон - были инфицированы во время поездки в Таиланд. Диагноз им был поставлен уже в Израиле. Заболевшим была оказана необходимая помощь и даны конкретные рекомендации о том, как лечить вирус", - заявили в минздраве.
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Минздрав совместно с министерством экологии Израиля уведомил муниципалитет Тель-Авива и местный совет округа Шарон о случаях заражения и пообещал предпринять меры для борьбы с комарами, которые являются основными разносчиками вируса.
С начала 2019 года, согласно информации минздрава Израиля, в стране были выявлены 8 заболевших вирусом Зика, все они заразились за пределами страны.
"Местного распространения вируса обнаружено не было", - подчеркивают в министерстве здравоохранения.
Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
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