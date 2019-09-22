В Таиланде двое израильтян заразились лихорадкой Зика

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен – РИА Новости. Двое израильтян заразились лихорадкой Зика в Таиланде, сообщил РИА Новости пресс-секретарь израильского министерства здравоохранения Эяль Басон.
"Двое граждан Израиля – жители Тель-Авива и округа Шарон - были инфицированы во время поездки в Таиланд. Диагноз им был поставлен уже в Израиле. Заболевшим была оказана необходимая помощь и даны конкретные рекомендации о том, как лечить вирус", - заявили в минздраве.
Минздрав совместно с министерством экологии Израиля уведомил муниципалитет Тель-Авива и местный совет округа Шарон о случаях заражения и пообещал предпринять меры для борьбы с комарами, которые являются основными разносчиками вируса.
С начала 2019 года, согласно информации минздрава Израиля, в стране были выявлены 8 заболевших вирусом Зика, все они заразились за пределами страны.
"Местного распространения вируса обнаружено не было", - подчеркивают в министерстве здравоохранения.
Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.