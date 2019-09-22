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РИА Новости

В Иране показали баллистическую ракету "Хорремшахр" с новой боеголовкой

13:41 22.09.2019 (обновлено: 13:42 22.09.2019)
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© REUTERS / Wana News AgencyВоенный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны, в Тегеране. 22 сентября 2019
Военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны, в Тегеране. 22 сентября 2019
© REUTERS / Wana News Agency
Военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны, в Тегеране. 22 сентября 2019
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Военные Ирана в воскресенье продемонстрировали баллистическую ракету "Хорремшахр" высокой дальности с новой боеголовкой, сообщает агентство Fars.
Баллистическая ракета с новой боеголовкой была продемонстрирована в ходе военного парада, приуроченного к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988).
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Как сообщает агентство, в ходе парада в Тегеране иранские военные также показали ЗРК собственного производства "Бавар-373", систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", 18 баллистических ракет собственного производства и другие вооружения.
Тегеран после достижения соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет как в 2016-м, так и в 2017 году, а в конце сентября 2017 года во время военного парада представил новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр" с дальностью полета 2 тысячи километров.
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