Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей на следующей неделе.

По его словам, в понедельник в столице осадки не предвидятся, однако в области все еще вероятны. При этом по ночам возможны заморозки.

Ясная погода без осадков ожидается в Москве и области со вторника, 24 сентября. Однако, как рассказал Вильфанд, по ночам могут быть заморозки.

"Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков", — заявил он телеканалу РЕН ТВ.