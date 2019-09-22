Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей на следующей неделе.
По его словам, в понедельник в столице осадки не предвидятся, однако в области все еще вероятны. При этом по ночам возможны заморозки.
Ясная погода без осадков ожидается в Москве и области со вторника, 24 сентября. Однако, как рассказал Вильфанд, по ночам могут быть заморозки.
"Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков", — заявил он телеканалу РЕН ТВ.
Он добавил, что в течение недели дневная температура воздуха будет находиться на отметке в десять градусов, а ночью возможно похолодание до минусовой температуры.
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