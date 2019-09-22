Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует

КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" - плана по выборам в Донбассе, предложенного бывшим главой МИД ФРГ, а ныне президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, не существует в принципе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", после чего она будет вынесена на обсуждение "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).

"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой "формулы Штайнмайера", с кем-то якобы согласованной, не существует", - заявил Порошенко в передаче "Рандеву" с Яниной Соколовой на "Пятом канале"

По словам экс-президента, были предложения Штайнмайера, которые заключались в том, что после того, как будет сформирован компонент безопасности, после проведения выборов в Донбассе и признание их ОБСЕ свободными и демократически, "закон об особом режиме местного самоуправления, вводился не через 2 недели, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны".

"Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки...", - отметил Порошенко.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".

Киев заявил, что не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайра".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, изменение Киевом своей позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей и не способствует быстрому продвижению диалога, но работу надо продолжать.