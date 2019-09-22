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РИА Новости

Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует

13:10 22.09.2019 (обновлено: 18:03 22.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" - плана по выборам в Донбассе, предложенного бывшим главой МИД ФРГ, а ныне президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, не существует в принципе.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", после чего она будет вынесена на обсуждение "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).
Город Киев
21 сентября, 20:41Радио Sputnik
Ермак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу закона о выборах в Донбассе
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой "формулы Штайнмайера", с кем-то якобы согласованной, не существует", - заявил Порошенко в передаче "Рандеву" с Яниной Соколовой на "Пятом канале".
Виктор Медведчук
20 сентября, 23:07РИА Новости
Медведчук считает "формулу Штайнмайера" пунктами Минских соглашений
По словам экс-президента, были предложения Штайнмайера, которые заключались в том, что после того, как будет сформирован компонент безопасности, после проведения выборов в Донбассе и признание их ОБСЕ свободными и демократически, "закон об особом режиме местного самоуправления, вводился не через 2 недели, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны".
"Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки...", - отметил Порошенко.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".
Вид города Минска
20 сентября, 13:38РИА Новости
В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"
Киев заявил, что не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайра".
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, изменение Киевом своей позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей и не способствует быстрому продвижению диалога, но работу надо продолжать.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Франк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Формула Штанмайера, формула Макрона, формула Зеленского .... Короче побеждает формула Путина...
22 сентября, 15:06
DDitrih
1010002
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