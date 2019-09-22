Родственник экс-президента Джона Кеннеди баллотируется в Сенат США

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди член палаты представителей Джозеф (Джо) Кеннеди III намерен баллотироваться в верхнюю палату парламента США.
29 мая 2017, 03:31РИА НовостиБиография Джона Кеннеди
"Важные новости: я баллотируюсь в Сенат США. Не время для ожидания, для наблюдений со стороны, для игры по правилам, которые больше не работают. Это битва всей нашей жизни, битва моего поколения – и я в деле", - написал Кеннеди в Twitter.
За место в Сенате от штата Массачусетс 38-летний Джо Кеннеди будет соревноваться с 73-летним Эдвардом Марки. Опыт работы конгрессменом Марки насчитывает более четырех десятилетий, однако Кеннеди уже заручился поддержкой некоторых влиятельных представителей Демократической партии США.