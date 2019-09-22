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РИА Новости

Родственник экс-президента Джона Кеннеди баллотируется в Сенат США

13:05 22.09.2019
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© AP PhotoИнаугурационная речь Джона Кеннеди, 1961 год
Инаугурационная речь Джона Кеннеди, 1961 год
© AP Photo
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди член палаты представителей Джозеф (Джо) Кеннеди III намерен баллотироваться в верхнюю палату парламента США.
Президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
29 мая 2017, 03:31РИА Новости
Биография Джона Кеннеди
"Важные новости: я баллотируюсь в Сенат США. Не время для ожидания, для наблюдений со стороны, для игры по правилам, которые больше не работают. Это битва всей нашей жизни, битва моего поколения – и я в деле", - написал Кеннеди в Twitter.
За место в Сенате от штата Массачусетс 38-летний Джо Кеннеди будет соревноваться с 73-летним Эдвардом Марки. Опыт работы конгрессменом Марки насчитывает более четырех десятилетий, однако Кеннеди уже заручился поддержкой некоторых влиятельных представителей Демократической партии США.
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Сенат СШАДжон Кеннеди (политик)США
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