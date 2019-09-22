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РИА Новости

Мэр Ставрополя предложил собрать фрукты на восстановление "яблочного" слона

13:03 22.09.2019 (обновлено: 14:52 22.09.2019)
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© Фото : предоставлено сообществом "Нетипичный Ставрополь"Скульптура слона из яблок, пострадавшая от вандалов на дне города в Ставрополе
Скульптура слона из яблок, пострадавшая от вандалов на дне города в Ставрополе
© Фото : предоставлено сообществом "Нетипичный Ставрополь"
ПЯТИГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев предложил собрать яблоки, чтобы восстановить установленного на День города "яблочного" слона, которого испортили вандалы.
В Ставрополе ко Дню города на Александровской площади установили несколько арт-объектов, которые быстро пришли в негодность. В частности, жертвой вандалов стал слон, сделанный из яблок. В местном паблике "Регион-26" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что арт-объект, на создание которого, по данным местных СМИ, ушло семь часов, разнесли за несколько минут, обобрав с него все яблоки. В результате от слона остались только деревянная конструкция и вбитые в нее гвозди. Аналогичная судьба постигла цветочную арку, с которой дети сняли все сено. Кроме того, гости праздника объели крону дерева, сделанную из сахарной ваты.
"Хорошая идея — восстановить "яблочного" слона на Александровской площади! По-моему, цвет подходит. Это из моего сада. Подключайтесь! Ставрополь все-таки интеллигентный город", — написал Джатдоев в Instagram и выложил видео со своими яблонями.
День Ставрополя отмечается в четвертую субботу сентября.
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Андрей ДжатдоевСтавропольОбщество
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