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РИА Новости

Пушков объяснил, почему Порошенко не попадет в тюрьму

12:53 22.09.2019 (обновлено: 12:54 22.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что нынешним властям не удастся посадить его за решетку.
Пушков пояснил, что Порошенко не окажется в тюрьме из-за того, что за время своего президентского срока оказывал США "политические и прочие услуги", и в результате получил "охранную грамоту".
"И Зеленского уже предупредили на сей счет", - написал сенатор в Twitter.
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, также расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода.
При этом официальных объявлений ему предъявлено не было.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоАлексей ПушковСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
о, Пушков опять жжет! )) "И Зеленского уже предупредили на сей счет", - написал сенатор" - вот он присутствовал непосредственно при "предупреждении"? тогда им должна заняться фсб. (шпион жеж:) нет? тогда [censored]. поясняльщик...
22 сентября, 14:40
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
5220120
Не удивлюсь если Петруха снова будет президентом этой ,не знаю как и сказать помягче , страны.
22 сентября, 13:53
ИСИван Семёнов
1931000
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