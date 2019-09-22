Пушков объяснил, почему Порошенко не попадет в тюрьму

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что нынешним властям не удастся посадить его за решетку.

Пушков пояснил, что Порошенко не окажется в тюрьме из-за того, что за время своего президентского срока оказывал США "политические и прочие услуги", и в результате получил "охранную грамоту".

"И Зеленского уже предупредили на сей счет", - написал сенатор в Twitter.

Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, также расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода.