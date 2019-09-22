В третьем трейлере "Короны" в роли Елизаветы II появилась Оливия Колман

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В новом трейлере сериала "Корона" впервые можно увидеть Оливию Колман в роли королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Independent.
В третьем сезоне популярного шоу обладательница "Оскара" Колман сменила Клэр Фой.
Роль принца Филиппа вместо Мэтта Смита исполняет Тобайас Мензис. Новичками проекта стали также Хелена Бонем Картер и Джош O’Коннор. В четвертом сезоне появится принцесса Диана, которую сыграет Эмма Коррин.
Первую серию третьей части сериала покажут на Netflix 17 ноября.