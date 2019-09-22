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РИА Новости

В Нигерии пройдут масштабные проверки документов для выявления боевиков

12:46 22.09.2019
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция в Нигерии
Военные и полиция в Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция в Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Нигерийская армия будет проверять удостоверения личности у граждан в трех штатах на северо-востоке страны, что может помочь вычислить боевиков группировки "Боко Харам", следует из релиза вооруженных сил страны.
В заявлении говорится, что в стране началась "Операция по точной идентификации" личности. По "достоверной информации" вооруженных сил, боевики скрываются в основном в городах и деревнях штатов Борно и Йобе и в целом на северо-востоке страны среди мирных жителей.
"Операция направлена на поиск и арест всех подозреваемых преступников "Боко Харам"…, которые перемещаются по некоторым районам северо-восточной части страны… Членам общества предписано всегда иметь при себе действующие удостоверения личности при перемещении или проезде через штаты Адамава, Борно и Йобе", - говорится в заявлении, размещенном в Facebook нигерийской армии.
При этом военнослужащие будут "строго проверять" удостоверения личности. Военным можно будет показать национальную идентификационную карту, водительские права, международный паспорт и другие документы. Если личность не была точно установлена, это повлечет за собой "дальнейшее разбирательство и всестороннее расследование".
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В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Террористическая организация, запрещена в России
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