В Нигерии пройдут масштабные проверки документов для выявления боевиков

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Нигерийская армия будет проверять удостоверения личности у граждан в трех штатах на северо-востоке страны, что может помочь вычислить боевиков группировки "Боко Харам", следует из релиза вооруженных сил страны.

В заявлении говорится, что в стране началась "Операция по точной идентификации" личности. По "достоверной информации" вооруженных сил, боевики скрываются в основном в городах и деревнях штатов Борно и Йобе и в целом на северо-востоке страны среди мирных жителей.

"Операция направлена на поиск и арест всех подозреваемых преступников "Боко Харам"…, которые перемещаются по некоторым районам северо-восточной части страны… Членам общества предписано всегда иметь при себе действующие удостоверения личности при перемещении или проезде через штаты Адамава, Борно и Йобе", - говорится в заявлении, размещенном в Facebook нигерийской армии.

При этом военнослужащие будут "строго проверять" удостоверения личности. Военным можно будет показать национальную идентификационную карту, водительские права, международный паспорт и другие документы. Если личность не была точно установлена, это повлечет за собой "дальнейшее разбирательство и всестороннее расследование".

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.