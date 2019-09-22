В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом сообщает " Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом сообщает " Российская газета " со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может вступить в силу уже в 2022 году.

Сейчас бесплатные медикаменты предоставляются только льготным категориям граждан. Новая система предполагает расширение списка тех, кто имеет право на бесплатные лекарства или существенную скидку на их приобретение.

Скворцова подчеркнула, что вначале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Министр привела в пример "пилотный" эксперимент, который проводился в Омске. Там выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов, пациентам, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах. В Кирове лекарства выдавали гипертоникам для контроля за давлением.

Глава ведомства отметила, что в обоих случаях было зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.