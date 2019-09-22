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РИА Новости

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

12:45 22.09.2019 (обновлено: 13:14 22.09.2019)
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© Depositphotos / Ai825Лекарства
Лекарства
© Depositphotos / Ai825
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.
Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может вступить в силу уже в 2022 году.
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Сейчас бесплатные медикаменты предоставляются только льготным категориям граждан. Новая система предполагает расширение списка тех, кто имеет право на бесплатные лекарства или существенную скидку на их приобретение.
Скворцова подчеркнула, что вначале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Министр привела в пример "пилотный" эксперимент, который проводился в Омске. Там выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов, пациентам, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах. В Кирове лекарства выдавали гипертоникам для контроля за давлением.
Глава ведомства отметила, что в обоих случаях было зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.
По данным РГ, Минздрав обсуждает и другие варианты. Речь, в частности, идет о введении бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия.
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Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваОбщество
Популярные комментарии
И зубы пенсионерам протезировать бесплатно. Или я организую в сети акцию "Улыбнись Путину" чтоб он понял какова проблема в стране с беззубыми пенсионерами.
22 сентября, 13:27
Володиммер Демортов
1423022017
Соответственно врачи получат негласную директиву, не выписывать пациентам ничего, и уверять их, что они здоровы, или болезнь временная и пройдёт сама.
22 сентября, 13:03
kkotohui
138917131
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