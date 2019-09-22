Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил ребенка ругаться матом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома "Павлин".

Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, Смирнов рассказал, как однажды один из воспитанников выругался при нем матом.

"Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", — приводит слова Смирнова радиостанция "Говорит Москва".