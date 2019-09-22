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РИА Новости

Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил ребенка ругаться матом

12:32 22.09.2019 (обновлено: 14:44 22.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома "Павлин".
Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, Смирнов рассказал, как однажды один из воспитанников выругался при нем матом.

"Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", — приводит слова Смирнова радиостанция "Говорит Москва".

По словам священника, этот способ — самый эффективный, но лучше обойтись без него. Важнее, чтобы человек сам старался контролировать свою речь, добавил он.
Протоиерей Димитрий Смирнов
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Дмитрий Смирнов
Новости - Религия и мировоззрениеОбщество
Популярные комментарии
посмотришь на такого и сразу видишь - непомерная гордыня и высокомерие, к тому-же с презрением ко всем остальным. Явно ставит себя выше всех. Вот такие священники - только отталкивают людей от веры.((( Таких священников сам Иисус Христос очень осуждал. И он что, в своем высокомерии думает, что сделал благое дело - ударив человека!?? Зло порождает только зло. Да ещё и заявляет об этом во всеуслышание. Наверное для того, чтобы масса людей оттолкнулась от веры....((( Неумный, высокомерный
22 сентября, 13:46
Игорь Игорь
810312569
Такие действия "священников" только дискредитируют церковь. Может Смирнову к психиатру обратиться, что то с ним часто происходят разные нелепые случаи.
22 сентября, 13:46
Володиммер Демортов
731203856
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