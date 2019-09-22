Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил ребенка ругаться матом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома "Павлин".
Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, Смирнов рассказал, как однажды один из воспитанников выругался при нем матом.
"Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", — приводит слова Смирнова радиостанция "Говорит Москва".
По словам священника, этот способ — самый эффективный, но лучше обойтись без него. Важнее, чтобы человек сам старался контролировать свою речь, добавил он.