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РИА Новости
Культура

Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо

12:23 22.09.2019 (обновлено: 14:41 22.09.2019)
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© Anabasis N.V. (1982)Кадр из фильма "Рэмбо: Первая кровь"
Кадр из фильма Рэмбо: Первая кровь
© Anabasis N.V. (1982)
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актер Сильвестр Сталлоне рассказал, какие актеры пробовались на главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь".
По словам артиста, помимо него создатели картины рассматривали на роль ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Джеймса Гарнера, Райана О'Нила, Стива Маккуина и Дастина Хоффмана. В итоге роль досталась Сталлоне.
"Джон Рэмбо должен был принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы себя идентифицировать", — отметил Сталлоне в интервью The Hollywood Reporter.
Фильм "Рэмбо: Первая кровь" был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете в 15 миллионов долларов собрала в мировом прокате более 125,2 миллиона.
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