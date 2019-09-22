Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо

По словам артиста, помимо него создатели картины рассматривали на роль ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Джеймса Гарнера, Райана О'Нила, Стива Маккуина и Дастина Хоффмана. В итоге роль досталась Сталлоне.

Фильм "Рэмбо: Первая кровь" был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете в 15 миллионов долларов собрала в мировом прокате более 125,2 миллиона.