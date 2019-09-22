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РИА Новости
Культура

Фильм "Стриптизерши" запретили в Малайзии за "непристойное" содержание

12:45 22.09.2019
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© Предоставлено "MEGOGO Distribution"Кадр из фильма "Стриптизерши"
Кадр из фильма Стриптизерши
© Предоставлено "MEGOGO Distribution"
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Картину "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в одной из главных ролей запретили к показу в Малайзии из-за большого количества сцен "непристойного" содержания, сообщает Independent.
В ведомстве по цензуре фильмов решили, что оголенная грудь, эротические танцы и сцены с наркотиками являются "неподобающими для публичного просмотра".
В ленте показано, как танцовщицы из стрип-бара крадут деньги у богатых клиентов с Wall Street, когда те находятся под воздействием одурманивающих средств.
Компания Square Box Pictures, которая занимается дистрибуцией "Стриптизерш" в Малайзии, в своем инстаграме подтвердила информацию о запрете картины: "Мы ценим любовь и поддержку фанатов и любителей кино, но не можем показать этот фильм. Приносим искренние извинения за то, что мы вас подводим".
Помимо Дженнифер Лопес в проекте снялись Констанс Ву, Джулия Стайлз, Лиззо, Кики Палмер и Лили Рейнхарт. В России премьера фильма состоялась 12 сентября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДженнифер ЛопесМалайзия
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