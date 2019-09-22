Фильм "Стриптизерши" запретили в Малайзии за "непристойное" содержание

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Картину "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в одной из главных ролей запретили к показу в Малайзии из-за большого количества сцен "непристойного" содержания, . Картину "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в одной из главных ролей запретили к показу в Малайзии из-за большого количества сцен "непристойного" содержания, сообщает Independent.

В ведомстве по цензуре фильмов решили, что оголенная грудь, эротические танцы и сцены с наркотиками являются "неподобающими для публичного просмотра".

В ленте показано, как танцовщицы из стрип-бара крадут деньги у богатых клиентов с Wall Street, когда те находятся под воздействием одурманивающих средств.

Компания Square Box Pictures, которая занимается дистрибуцией "Стриптизерш" в Малайзии, в своем инстаграме подтвердила информацию о запрете картины: "Мы ценим любовь и поддержку фанатов и любителей кино, но не можем показать этот фильм. Приносим искренние извинения за то, что мы вас подводим".