В Казани на площади в тысячу "квадратов" загорелась свалка

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Свалка загорелась на площади в 1 тысячу квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Химическая произошло возгорание свалки на площади 1 тысяча квадратных метров. Принадлежность свалки ТБО (твердые бытовые отходы) и причина пожара устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту пожара уже организовано взаимодействие с Министерством экологии и природных ресурсов республики Татарстан и Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой.