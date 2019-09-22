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РИА Новости

В Казани на площади в тысячу "квадратов" загорелась свалка

11:54 22.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно - спасательного центра. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Свалка загорелась на площади в 1 тысячу квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Химическая произошло возгорание свалки на площади 1 тысяча квадратных метров. Принадлежность свалки ТБО (твердые бытовые отходы) и причина пожара устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, по факту пожара уже организовано взаимодействие с Министерством экологии и природных ресурсов республики Татарстан и Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой.
По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара в настоящее время 27 человек и семь единиц техники.
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