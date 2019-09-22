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РИА Новости

Роспотребнадзор контролирует качество воздуха после пожара во Владивостоке

11:47 22.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковСотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения содержания загрязняющих веществ в воздухе после пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке, говорится в сообщении регионального ведомства.
Пожар общей площадью 1500 квадратных метров, который случился в субботу, 21 сентября, полностью удалось потушить только в воскресенье утром. Едкий дым от пожара распространился на весь микрорайон, порой он закрывал солнце, и вблизи места ЧП было трудно дышать. Буквально в нескольких метрах от сгоревшего торгового центра находится остановка общественного транспорта и жилой микрорайон.
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Вчера, 10:32РИА Новости
Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
"Проведено 44 лабораторных исследования атмосферного воздуха в районе проспекта 100 лет Владивостока, улице Гамарника. По результатам государственного лабораторного контроля содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых концентраций", - говорится в сообщении ведомства.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю держит ситуацию на контроле.
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