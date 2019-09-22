Роспотребнадзор контролирует качество воздуха после пожара во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения содержания загрязняющих веществ в воздухе после пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке, говорится в сообщении регионального ведомства.

Пожар общей площадью 1500 квадратных метров, который случился в субботу, 21 сентября, полностью удалось потушить только в воскресенье утром. Едкий дым от пожара распространился на весь микрорайон, порой он закрывал солнце, и вблизи места ЧП было трудно дышать. Буквально в нескольких метрах от сгоревшего торгового центра находится остановка общественного транспорта и жилой микрорайон.