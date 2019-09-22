Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T11:30Z
https://ria.ru/20190922/1558973030.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155876/68/1558766868_183:656:1783:1556_1036x0_80_0_0_bc4a2c57bf892244383cf345286d35b4.jpg
РИА Новости

Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как "акт войны"

11:30 22.09.2019
3466
© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
18 сентября, 20:15РИА Новости
Тегеран отреагировал на обвинения Эр-Рияда в атаке на нефтяные объекты
Ранее аль-Джубейр заявил в интервью телеканалу Sky News, что королевство сделает все, чтобы защитить себя от Ирана, отметив при этом, что военный сценарий является "последним вариантом".
"Мы считаем, что Иран несет ответственность за это, поскольку ракеты и беспилотники, ударившие по Саудовской Аравии…, были сделаны в Иране и доставлены Ираном", - заявил госминистр в интервью американскому телеканалу CNN.
"Но в случае если атака произведена с вашей (Ирана – ред.) территории, мы попадаем в другую категорию… Это будет расценено как акт войны", - добавил аль-Джубейр.
Кроме того, он уточнил, что при этом "никто не хочет войны" и все, по его утверждению, хотят разрешить эту ситуацию "мирным путем".
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
21 сентября, 10:42Радио Sputnik
США перебросят на Ближний Восток дополнительные войска
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
434321314
Обсудить 2
Адиль аль-ДжубейрСаудовская АравияИранВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток "позерством"
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения, заявил Зариф
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал главную угрозу для России
Повстанцы-хуситы
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
Лента
новостей
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI оценил подлодки "Борей", способные сделать США "необитаемыми"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В комитете Госдумы назвали возможную причину отказа ПВО в Саудовской Аравии
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Военнные сирийской армии
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ в Саудовской Аравии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил ребенка ругаться матом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом
10:47В конгрессе США предложили меры по борьбе с "неизбежным" влиянием России
10:47Делегация Минэнерго Белоруссии обсудит с Россией создание общих рынков газа
10:43Ликвидация британской Thomas Cook не затронет работу "Интуриста"
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
Лента новостейМолния