Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как "акт войны"

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".

Ранее аль-Джубейр заявил в интервью телеканалу Sky News, что королевство сделает все, чтобы защитить себя от Ирана, отметив при этом, что военный сценарий является "последним вариантом".

"Мы считаем, что Иран несет ответственность за это, поскольку ракеты и беспилотники, ударившие по Саудовской Аравии…, были сделаны в Иране и доставлены Ираном", - заявил госминистр в интервью американскому телеканалу CNN.

"Но в случае если атака произведена с вашей (Ирана – ред.) территории, мы попадаем в другую категорию… Это будет расценено как акт войны", - добавил аль-Джубейр.

Кроме того, он уточнил, что при этом "никто не хочет войны" и все, по его утверждению, хотят разрешить эту ситуацию "мирным путем".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.