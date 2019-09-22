Австралия выделит $101 миллион на программы НАСА по освоению Луны и Марса

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство Австралии инвестирует 101 миллион долларов США (150 миллионов австралийских долларов) в программы НАСА по освоению Луны и Марса, говорится в пресс-релиз, опубликованном на сайте министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.

"Правительство (Скотта) Моррисона готовит Австралию к старту, инвестируя 150 миллионов долларов в австралийские предприятия и новые технологии, которые помогут НАСА во вдохновляющей кампании по возвращению на Луну и путешествию на Марс", - говорится в релизе.

В рамках пятилетнего плана инвестиций австралийское космическое агентство направит ресурсы на оказание помощи американским коллегам в программах Project Artemis и Lunar Gateway.

"Мы сотрудничаем с США почти во всех полетах в космос на протяжении 60 лет, эти инвестиции прокладывают путь для ещё 60 лет сотрудничества. Это историческое обязательство сохранит уже крепкий союз и прочную дружбу между США и Австралией", - отметил премьер-министр Моррисон.