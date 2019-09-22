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РИА Новости

Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к работе

10:49 22.09.2019 (обновлено: 13:39 22.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вернулся к полетам, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
21 сентября, 21:03РИА Новости
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе", — сказала собеседница агентства.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент России Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
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Дамир ЮсуповУральские авиалинииОбщество
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