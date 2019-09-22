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РИА Новости

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

10:40 22.09.2019 (обновлено: 16:11 22.09.2019)
27030
© AFP 2019 / Marco LongariСотрудники полиции Камеруна
Сотрудники полиции Камеруна
© AFP 2019 / Marco Longari
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
В МИД позднее уточнили, что здоровью освобожденных моряков ничто не угрожает. В понедельник их отправят в Россию.
На рейде порта Дуала 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.
Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян — старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.
За последний год в Гвинейском заливе произошло несколько вооруженных нападений на торговые суда. Так, в ночь на 2 января преступники похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе.
В материалах Росморречфлота говорилось, что на борту MSC Mandy под флагом Панамы находились 24 члена экипажа, в том числе россияне. Их освободили через месяц.
Сомалийский пират
16 августа, 19:20РИА Новости
В России призвали создать международную организацию по борьбе с пиратами
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ГерманияКамерунРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот бы еще опубликовали условия освобождения. Денег-то пиратам отвалили? Сколько? Если бы спецназ чей-то поработал, так бы и написали, для устрашения пиратов и укрепление веры в справедливость у простых людей.
22 сентября, 10:44
Naum Vygodsky
11000011
Большая разница! Если пираты получили деньги - они дальше будут брать заложников и требовать выкуп.
22 сентября, 10:58
Inna Kapp
1100002
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