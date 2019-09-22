МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

В МИД позднее уточнили, что здоровью освобожденных моряков ничто не угрожает. В понедельник их отправят в Россию.

На рейде порта Дуала 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян — старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.

За последний год в Гвинейском заливе произошло несколько вооруженных нападений на торговые суда. Так, в ночь на 2 января преступники похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе.