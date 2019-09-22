В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками беспилотника ОБСЕ

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики открывали огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В районе населенного пункта Викторовка, на участке разведения сил средств, где противник продолжает инженерные работы по фортификационному оборудованию своих позиций, нашими военнослужащими отмечен факт обстрела со стороны подразделений ВС Украины БПЛА СММ ОБСЕ", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, отмечено размещение военной техники украинских силовиков вблизи жилых домов в районе подконтрольных Киеву населенных пунктах Каменка и Новобахмутовка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.