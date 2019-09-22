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РИА Новости

В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона

10:17 22.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Прохождение мощного циклона "Тапа" привело к отмене более 900 авиарейсов в Японии и Южной Корее, многочисленным обрывам электропередач, к пострадавшим и жертвам.
В частности, по данным телеканала NHK, в Японии в воскресенье отменены 423 внутренних авиарейса. В Южной Корее число отмененных рейсов приближается к 500, свидетельствуют данные министерства транспорта страны.
К настоящему времени тайфун "Тапа", получивший 17 порядковый номер в текущем сезоне, ослабел до сильного тропического шторма. Давление в его центре сейчас составляет 975 гектопаскалей. Максимальная скорость - 30 метров в секунду, при порывах – до 45 метров в секунду.
Циклон находится к западу от японского острова Кюсю и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. К настоящему времени, по различным данным, известно о 20 пострадавших в Японии и одном погибшем. В Южной Корее также погиб один человек, еще несколько пострадали.
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово
10:00РИА Новости
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