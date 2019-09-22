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РИА Новости

ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"

09:51 22.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 22 сен – РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова безвозмездно передать сирийским властям IT-проект единой диспетчерской "скорой помощи", заявил РИА Новости министр связи Виктор Яценко.
По словам министра, республика привезла на выставку о восстановлении Сирии Rebuild Syria несколько проектов, которые готова передать САР бесплатно.
"У нас есть "под ключ" реализованное программное обеспечение по реализации единой диспетчерской "скорой помощи"... конкретно этот IT-шный продукт мы готовы подарить сирийскому правительству для того, чтобы они могли реализовывать в Сирии в непростое время, когда идет война", - рассказал Яценко, отметив, что за основу был взят международный опыт в данной сфере, примененный в "непростое время" в ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Министр отметил высокие скорость вызова, качество обработки вызовов, оптимизацию маршрутов машин скорой помощи. "Наш лозунг – сделаем скорую помощь как Яндекс.Такси", - отметил Яценко.
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Пятая по счету выставка Rebuild Syria, посвященная восстановлению инфраструктуры САР, в этом году прошла с 17 по 21 сентября, в ней участвовали десять российских компаний из семи регионов. В 2018 году в ней приняли участие 270 компаний из 29 стран, в том числе из РФ.
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