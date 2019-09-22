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РИА Новости

ВС Афганистана зачистили от талибов крупный уезд в провинции Газни

09:45 22.09.2019
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© AFP 2019 / Farid ZahirАфганские военные рядом с мечетью в провинции Хост, где произошел взрыв во время пятничной молитвы. 23 ноября 2018
Афганские военные рядом с мечетью в провинции Хост, где произошел взрыв во время пятничной молитвы. 23 ноября 2018
© AFP 2019 / Farid Zahir
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана зачистили уезд Джагату в провинции Газни в центральной части страны от талибов, следует из сообщения оборонного ведомства.
Уезд Джагату – один из самых крупных и населенных в этой афганской провинции.
"В результате операции "Мобин" национальных сил обороны и безопасности Афганистана … уезд Джагату в провинции Газни был зачищен от врагов", - следует из сообщения афганского министерства обороны в Twitter.
В свою очередь телеканал Tolo News информирует о том, что боевики радикального движения "Талибан" удерживали уезд в течение двух лет. Кроме того, возвращение уезда под правительственный контроль открывает доступ к центру провинции для четырех близлежащих уездов.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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