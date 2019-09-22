ВС Афганистана зачистили от талибов крупный уезд в провинции Газни

Афганские военные рядом с мечетью в провинции Хост, где произошел взрыв во время пятничной молитвы. 23 ноября 2018

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана зачистили уезд Джагату в провинции Газни в центральной части страны от талибов, следует из сообщения оборонного ведомства.

Уезд Джагату – один из самых крупных и населенных в этой афганской провинции.

"В результате операции "Мобин" национальных сил обороны и безопасности Афганистана … уезд Джагату в провинции Газни был зачищен от врагов", - следует из сообщения афганского министерства обороны в Twitter.

В свою очередь телеканал Tolo News информирует о том, что боевики радикального движения "Талибан" удерживали уезд в течение двух лет. Кроме того, возвращение уезда под правительственный контроль открывает доступ к центру провинции для четырех близлежащих уездов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.