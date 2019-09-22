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РИА Новости

ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии

09:39 22.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные здания на территории бывшего лагеря палестинских беженцев "Ярмук" в Сирии
Разрушенные здания на территории бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 22 сен – РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика впервые приняла участие в выставке Rebuild Syria в Дамаске, посвященной восстановлению разрушенной инфраструктуры в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
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Пятая по счету выставка Rebuild Syria в этом году прошла с 17 по 21 сентября, в ней участвовали десять российских компаний из семи регионов. В 2018 году в ней приняли участие 270 компаний из 29 стран, в том числе из РФ.
Стенд ДНР расположен в зале иностранных участников, где находились и крупнейшие стенды РФ и Ирана, но в отличие от других не имеет вывески на арабском.
Посетители могли ознакомиться с продукцией различных производителей республики, в том числе заводов "Силур" и Донпромкабель, ГП "Астелит". Помимо этого, компания 3D Техно представила различные протезы и импланты, произведенные на 3d-принтерах, которые могут заинтересовать Сирию в условиях продолжающихся боевых действий в ряде регионов страны и регулярных сообщений о раненых в результате срабатывания неразорвавшихся снарядов.
Кроме того, несколько высших учебных заведений ДНР представили свои программы для сирийских абитуриентов.
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