ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии

ДАМАСК, 22 сен – РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика впервые приняла участие в выставке Rebuild Syria в Дамаске, посвященной восстановлению разрушенной инфраструктуры в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Пятая по счету выставка Rebuild Syria в этом году прошла с 17 по 21 сентября, в ней участвовали десять российских компаний из семи регионов. В 2018 году в ней приняли участие 270 компаний из 29 стран, в том числе из РФ.

Стенд ДНР расположен в зале иностранных участников, где находились и крупнейшие стенды РФ и Ирана, но в отличие от других не имеет вывески на арабском.

Посетители могли ознакомиться с продукцией различных производителей республики, в том числе заводов "Силур" и Донпромкабель, ГП "Астелит". Помимо этого, компания 3D Техно представила различные протезы и импланты, произведенные на 3d-принтерах, которые могут заинтересовать Сирию в условиях продолжающихся боевых действий в ряде регионов страны и регулярных сообщений о раненых в результате срабатывания неразорвавшихся снарядов.