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РИА Новости

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

09:34 22.09.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
Отмечается, что у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец.
По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Поскольку за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто не догадывался о возникшей проблеме.
Девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Врачи считают, что она сможет жить нормальной жизнью после удаления лишних конечностей.
В операционной
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