Шойгу прокомментировал призыв украинских экстремистов к войне с Россией

Много воды утекло: экстремисты Украины напомнили Крыму о своем преступлении Преступник иногда мечтает быть пойманным, чтобы получить славу и "признание" своих "достижений". Так же себя ведут и некоторые украинские активисты, напоминая о своих злодеяниях и смакуя подробности.