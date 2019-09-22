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РИА Новости

Шойгу прокомментировал призыв украинских экстремистов к войне с Россией

09:07 22.09.2019 (обновлено: 09:11 22.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу надеется, что Киев сможет остановить призывы украинских экстремистов к войне с Россией, и сожалеет, что такие заявления не пресекались властями Украины ранее.
Клумба на набережной городского пляжа в Евпатории
10 июня 2018, 10:00Радио Sputnik
Много воды утекло: экстремисты Украины напомнили Крыму о своем преступленииПреступник иногда мечтает быть пойманным, чтобы получить славу и "признание" своих "достижений". Так же себя ведут и некоторые украинские активисты, напоминая о своих злодеяниях и смакуя подробности.
В интервью газете "Московский комсомолец" Шойгу сказал, что даже не хочет думать об опасности прямого военного столкновения между армиями России и Украины.
"Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету", - сказал Шойгу.
"Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - добавил министр.
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