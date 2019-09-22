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РИА Новости

СМИ рассказали, какие пенсии получают российские артисты

08:54 22.09.2019 (обновлено: 09:02 22.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва
Певица Алла Пугачёва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российские артисты рассказали изданию "Телепрограмма.pro", какую пенсию они получают.
Так, например, пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч рублей в месяц.
По информации издания, Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР.
Певица Алена Свиридова рассказала, что получает 41 тысячу рублей. Она объяснила, что высокий размер пособия обусловлен наличием надбавки за звание заслуженной артистки России.
Пенсия Николая Дроздова составляет 30 тысяч рублей в месяц. Кроме того, 82-летний телеведущий выступает с лекциями в университете и даже устраивает заграничные поездки для туристов.
Издание упомянуло размер пенсий и других знаменитостей. Так, например, певица Лолита получает 21 тысячу рублей, телеведущая Роза Сябитова – 14 тысяч рублей, а артист балета Николай Цискаридзе – чуть более 12 тысяч рублей.
Телеведущий Максим Галкин
6 июля, 08:45РИА Новости
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
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Шоу-бизнесРоза СябитоваСветлана СветличнаяЛолита МилявскаяАлена СвиридоваНиколай ЦискаридзеНиколай ДроздовАлла Пугачева
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