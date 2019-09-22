СМИ рассказали, какие пенсии получают российские артисты

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российские артисты рассказали изданию " Российские артисты рассказали изданию " Телепрограмма.pro ", какую пенсию они получают.

Так, например, пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч рублей в месяц.

По информации издания, Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР.

Певица Алена Свиридова рассказала, что получает 41 тысячу рублей. Она объяснила, что высокий размер пособия обусловлен наличием надбавки за звание заслуженной артистки России.

Пенсия Николая Дроздова составляет 30 тысяч рублей в месяц. Кроме того, 82-летний телеведущий выступает с лекциями в университете и даже устраивает заграничные поездки для туристов.