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РИА Новости

В Приморье ожидают большие волны из-за тайфуна "Тапа"

08:50 22.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная во время шторма
Набережная во время шторма
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Набережная во время шторма. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Спасатели ожидают большие волны и подмывы берегов рек, несмотря на благоприятный прогноз прохода тайфуна над регионом, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Критерии тайфуна "Тапа" снижены, но мы ожидаем высоту волн на побережье и подмывы рек", - рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
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Накануне в Приморье объявили экстренное предупреждение в связи с приближением тайфуна "Тапа". Спасатели отмечают, что высота волн может достигать от 2,5 до 3,5 метров, а в районе острова Аскольд и мыса Поворотный - до 4 метров. Ремонтно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ, дорожные службы находятся в готовности.
Как сообщил в воскресенье, 22 сентября, Примгидромет, тайфун "Тапа" пройдёт в Приморье по благоприятной траектории. Дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду стоит ожидать только на юго-востоке края.
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