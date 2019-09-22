В Приморье ожидают большие волны из-за тайфуна "Тапа"

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Спасатели ожидают большие волны и подмывы берегов рек, несмотря на благоприятный прогноз прохода тайфуна над регионом, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Критерии тайфуна "Тапа" снижены, но мы ожидаем высоту волн на побережье и подмывы рек", - рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Накануне в Приморье объявили экстренное предупреждение в связи с приближением тайфуна "Тапа". Спасатели отмечают, что высота волн может достигать от 2,5 до 3,5 метров, а в районе острова Аскольд и мыса Поворотный - до 4 метров. Ремонтно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ, дорожные службы находятся в готовности.