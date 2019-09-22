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РИА Новости

Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива

08:40 22.09.2019 (обновлено: 09:03 22.09.2019)
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© AFP 2019 / Angela WeissПрезидент Ирана Хасан Роухани на 72 Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017
Президент Ирана Хасан Роухани на 72 Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017
© AFP 2019 / Angela Weiss
ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Выступление президента Ирана, в котором он затронул вопросы безопасности в регионе, касалось годовщины начала ирано-иракской войны (1980-1988), или "священной обороны", как ее называют в Иране, и проходило одновременно с военными парадами по стране.
"Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - сказал Роухани, чьи выступление показывало иранское телевидение.
"Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", - так президент Ирана назвал проект и лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. Ожидается, что Роухани отправится для участия в Генассамблее ООН в понедельник.
Он также указал на сомнения в том, что присутствие иностранных сил сможет повысить безопасность региона. В этой связи Роухани заявил, что Тегеран "протягивает руку дружбы" своим соседям.
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Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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Ормузский проливБлижний ВостокООНИранВ мире
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