Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива

ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Выступление президента Ирана, в котором он затронул вопросы безопасности в регионе, касалось годовщины начала ирано-иракской войны (1980-1988), или "священной обороны", как ее называют в Иране, и проходило одновременно с военными парадами по стране.

"Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - сказал Роухани, чьи выступление показывало иранское телевидение.

"Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", - так президент Ирана назвал проект и лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. Ожидается, что Роухани отправится для участия в Генассамблее ООН в понедельник.

Он также указал на сомнения в том, что присутствие иностранных сил сможет повысить безопасность региона. В этой связи Роухани заявил, что Тегеран "протягивает руку дружбы" своим соседям.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.