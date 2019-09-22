В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 сентября украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 21 сентября... зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР.