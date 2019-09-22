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РИА Новости

В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

08:18 22.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 сентября украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 21 сентября... зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Фрунзе, Логвиново и Калиново.
Военнослужащие армии Украины
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