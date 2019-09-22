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РИА Новости

Стрельбы противолодочного корабля из комплексов "Кинжал" сняли на видео

07:45 22.09.2019
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря.
На кадрах можно увидеть моменты запуска зенитных ракет, а также стрельбу из корабельной артиллерии.
Кадры стрельб фрегата Адмирал Макаров и ракетного комплекса Утес в Черном море
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Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
В учениях приняли участие экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога". Моряки отрабатывали отражение воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов "Кинжал", артиллерийских установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630.
В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.
Как отметили в Минобороны, учение проходило в штормовых условиях при волнении моря до четырех баллов и сильном порывистом ветре.
Пуск крылатых ракет Москит кораблями ТОФ
18 июля, 05:05РИА Новости
Опубликовано видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море
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Баренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
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