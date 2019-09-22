Стрельбы противолодочного корабля из комплексов "Кинжал" сняли на видео

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря.

На кадрах можно увидеть моменты запуска зенитных ракет, а также стрельбу из корабельной артиллерии.

В учениях приняли участие экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога". Моряки отрабатывали отражение воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов "Кинжал", артиллерийских установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630.

В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.