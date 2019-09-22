Синоптики рассказали о траектории тайфуна "Тапа" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Тайфун "Тапа" пройдет по более благоприятной для Приморья траектории, сообщает Примгидромет.
"Над Японским морем тайфун будет смещаться по наиболее благоприятной для Приморья траектории, его влияние на погоду в крае будет минимальным. Небольшие и умеренные дожди могут пройти только на юго-востоке края, на остальной территории Приморья обойдется без осадков. На побережье южных районов усилится ветер порывами до 13 — 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В воскресенье утром тайфун "Тапа" находился на востоке Восточно-Китайского моря. В настоящий момент, смещаясь на север, он принес на Корейский полуостров и Японию проливные дожди и штормовой ветер.
К концу дня воскресенья тайфун окажется в Японском море, начнёт смещаться на восток, на острова Хоккайдо и север Хонсю, после чего двинется в сторону Курильских островов.
Ранее синоптики давали два варианта прохождения тайфуна над Приморьем. Тайфун пройдет над регионом по более благоприятной траектории.