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РИА Новости

Синоптики рассказали о траектории тайфуна "Тапа" в Приморье

07:36 22.09.2019 (обновлено: 07:42 22.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна
Последствия тайфуна
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Тайфун "Тапа" пройдет по более благоприятной для Приморья траектории, сообщает Примгидромет.

"Над Японским морем тайфун будет смещаться по наиболее благоприятной для Приморья траектории, его влияние на погоду в крае будет минимальным. Небольшие и умеренные дожди могут пройти только на юго-востоке края, на остальной территории Приморья обойдется без осадков. На побережье южных районов усилится ветер порывами до 13 — 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В воскресенье утром тайфун "Тапа" находился на востоке Восточно-Китайского моря. В настоящий момент, смещаясь на север, он принес на Корейский полуостров и Японию проливные дожди и штормовой ветер.
К концу дня воскресенья тайфун окажется в Японском море, начнёт смещаться на восток, на острова Хоккайдо и север Хонсю, после чего двинется в сторону Курильских островов.
Ранее синоптики давали два варианта прохождения тайфуна над Приморьем. Тайфун пройдет над регионом по более благоприятной траектории.
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