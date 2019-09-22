Синоптики рассказали о траектории тайфуна "Тапа" в Приморье

"Над Японским морем тайфун будет смещаться по наиболее благоприятной для Приморья траектории, его влияние на погоду в крае будет минимальным. Небольшие и умеренные дожди могут пройти только на юго-востоке края, на остальной территории Приморья обойдется без осадков. На побережье южных районов усилится ветер порывами до 13 — 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.